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Производители подсолнечного масла в декабре подняли цены
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Цены производителей нерафинированного подсолнечного масла в декабре увеличились на 11% по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении Росстата. "В производстве пищевых продуктов... ПРАЙМ, 26.01.2021
масло, цены на продовольствие, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены производителей нерафинированного подсолнечного масла в декабре увеличились на 11% по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении Росстата.
"В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на мелассу свекловичную — на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел — на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции нерафинированные — на 11%, масло соевое и его фракции нерафинированные — на 9,5%", — говорится в сообщении.
Одновременно цены производителей на гречневую крупу снизились на 6,3%. В целом цены производителей пищевых продуктов в декабре увеличились на 1,7% к ноябрю прошлого года, а по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 12,5%.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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