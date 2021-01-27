МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более миллиарда рублей финансовой помощи выделят подмосковным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Правительство продлит действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса

"На поддержку подмосковных МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства – ред.) в 2021 году из регионального бюджета выделено более 1,050 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что МСП региона могут частично компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания или развития модернизации производства товаров, работ, услуг, в том числе в целях повышения производительности труда. Возмещению подлежит до 50% произведенных затрат, но не более 10 миллионов рублей.