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Бизнес Подмосковья получит более миллиарда рублей финансовой помощи
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Более миллиарда рублей финансовой помощи выделят подмосковным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций,... ПРАЙМ, 27.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более миллиарда рублей финансовой помощи выделят подмосковным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На поддержку подмосковных МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства – ред.) в 2021 году из регионального бюджета выделено более 1,050 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что МСП региона могут частично компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания или развития модернизации производства товаров, работ, услуг, в том числе в целях повышения производительности труда. Возмещению подлежит до 50% произведенных затрат, но не более 10 миллионов рублей.