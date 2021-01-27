МОСКВА, 27 янв — Dow Jones/ПРАЙМ. Microsoft Corp. отчиталась о рекордных квартальных продажах. Рост объясняется спросом на видеоигры, возросшим во время пандемии, и ускоренным внедрением облачных вычислительных услуг. Бизнесы во время кризиса в сфере здравоохранения продолжали осваивать новые цифровые инструменты. Чистая прибыль Microsoft начале финансового года выросла на треть

Чистая прибыль Microsoft во 2-м финансовом квартале выросла более чем на 30% и достигла 15,5 млрд долларов. Продажи увеличились на 17% до 43,1 млрд долларов. Оба показателя превысили ожидания Уолл-стрит, составлявшие, согласно FactSet, 12,6 млрд и 40,2 млрд долларов соответственно.

Акции Microsoft во вторник после окончания основной сессии подорожали на 4%. За последний год они подскочили более чем на 40%.

Технологические компании в целом оказались среди тех, кто больше всех выиграл в пандемию и вызвал энтузиазм инвесторов. Акции Apple Inc., отчетность которой выходит в среду, за последний год выросли примерно на 80%, пока люди, находясь дома на карантине, покупали компьютеры Mac и iPad. Онлайн-ретейлер Amazon.com Inc. нарастил выручку, в том числе в бизнесе облачных компьютерных вычислений, который конкурирует с Microsoft. Microsoft подозревают в работе над цифровым клонированием умерших людей

Финансовый директор Microsoft Эми Худ во вторник заявила на пресс-конференции, что рассчитывает на продолжение роста в текущем квартале. Продажи, как ожидается, составят 40,35–41,25 млрд долларов. Рост в сегменте видеоигр в годовом сравнении должен составить около 40%, продажи ноутбуков Surface также должны вырасти на двузначный процент.Ставка гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы на облачные компьютерные вычисления крайне важна для многолетнего погодового роста ее продаж. Продажи облачного сервиса Azure стремительно выросли. Хотя до пандемии отмечалось замедление их темпов роста, поскольку бизнес набрал масштаб, удаленная работа приостановила это замедление. Продажи Azure за квартал, завершившийся 31 декабря, увеличились на 50%. В предыдущем квартале их рост составил 48%.

Роль видеоигр в судьбе Microsoft при Наделле усилилась, отчасти вследствие приобретений. В прошлом году она купила ZeniMax Media Inc., материнскую компанию популярной франшизы видеоигр Doom, за 7,5 млрд долларов. Выручка от контента и услуг Xbox в прошлом квартале повысилась на 40% благодаря ноябрьскому запуску двух новых игровых приставок (Xbox серии X и S), которые конкурируют с PlayStation 5 компании Sony Corp.





Суммарная выручка в игровом подразделении увеличилась на 51%. Согласно Microsoft, выручка в этом сегменте, в который входят подразделения видеоигр и ноутбуков, возросла до 15,1 млрд долларов и превысила выручку в размере 14,6 млрд долларов, полученную в сегменте облачных услуг.

Microsoft отметила продолжающийся рост в бизнесе ноутбуков Surface, выручка которого повысилась на 3% вследствие продления режима удаленной работы. Впрочем, ее повышение меркнет в сравнении с 37%-скачком продаж в предыдущем квартале. Microsoft и GM хотят создать совместный беспилотник

Выручка от лицензирования программного обеспечения Windows поднялась на 1%. Как сказал Кайл Викстром, директор Microsoft по отношениям с инвесторами, результаты превысили ожидания самой компании, учитывая, что их сравнивали с высокими показателями за аналогичный квартал прошлого года: тогда клиенты обновляли ПО после того, как компания начала постепенно отказываться от поддержки ОС Windows 7.

Как отмечает Microsoft, признаки восстановления наблюдаются даже в ее рекламном бизнесе, который в начале пандемии оказался в числе отстающих сегментов. Выручка от контекстной рекламы в прошлом квартале повысилась на 2%, тогда как в предыдущие два квартала компания зафиксировала ее снижение на двузначный процент.

Продажи услуг LinkedIn, социальной сети для деловых контактов, принадлежащей Microsoft, увеличились на 23%, превысив рост в предыдущем квартале. "Это подтверждает восстановление экономики, – считает Риши Джалурия, аналитик инвестиционной фирмы D.A. Davidson & Co. – Это означает, что бизнес возобновил набор сотрудников".

— Автор Aaron Tilley, aaron.tilley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ