МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Власти регионов России должны будут отчитаться о соблюдении участниками рынка соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Производители подсолнечного масла в декабре подняли цены

Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Региональным властям уже было поручено правительством обеспечить максимальное присоединение к соглашениям местных хозяйствующих субъектов, в том числе производителей, дистрибьюторов и розницы, и контролировать выполнение их условий. Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молочные продукты

В ближайшее время все регионы должны будут отчитаться о выполнении этого поручения", — сообщили в министерстве.

Минпромторг напоминает: соглашения предусматривают, что по решению властей ряда субъектов (отдельные территории Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также Калининградская область) из-за сложной логистической цепочки для организаций торговли могут устанавливаться повышающие коэффициенты к розничной цене.

"Всего такое право получили 34 субъекта", — указали в министерстве. В Дальневосточном федеральном округе решения о повышающих коэффициентах приняли все регионы, кроме Чукотского автономного округа — информация о принятии коэффициентов в этом регионе в Минпромторг не поступала.

"В некоторых регионах на отдельный товар приняты несколько коэффициентов — ввиду наличия труднодоступных территорий и, соответственно, сложности доставки. Например, в Якутии власти приняли более 80 коэффициентов по каждому товару для разных территорий", — добавили в министерстве.

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