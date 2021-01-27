МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Девелопер "Донстрой" получил разрешение на строительство первых пяти корпусов проекта "Остров" в южной части Мнёвниковской поймы на северо-западе Москвы, чья общая площадь составит 1,4 миллиона квадратных метров, из которых 700 тысяч квадратных метров придутся на жилье. Метро через Мневниковскую пойму в Москве прокладывать не будут – чиновник

Информация о выданном разрешении на строительство была опубликована на портале информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы, документ получило ООО "Специализированный застрой ТПУ "Терехово 10".

В "Донстрое" подтвердили РИА Недвижимость, что выступают фактическим девелопером проекта.

По словам генерального директора компании Алены Дерябиной, предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 148,6 миллиардов рублей, причем примерно 20 миллиардов из них будут направлены на строительство новых дорог и инженерных сетей, образовательного кластера, торговой инфраструктуры, создание новой ландшафтной среды и мест для прогулок москвичей и других интересных точек притяжения.

В компании уточнили, что строительство первой очереди "Острова" начнется в первом квартале текущего года и завершится в 2023 году.

Всего в рамках проекта на общей площади 40,4 гектара планируется построить порядка 12 тысяч квартир, а также три социальных кластера со школами, детскими садами и торгово-административными объектами.

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 9,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

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