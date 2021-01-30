ЛОНДОН, 30 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность ситуацией вокруг экспорта вакцин в Северную Ирландию в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Туркомпания рассказала, где россияне хотели бы привиться вакциной Pfizer

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств. Параллельно с этим ЕС ввел контроль экспорта вакцин в Северную Ирландию.

"Премьер-министр сегодня вечером поговорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он выразил серьезную обеспокоенность относительно потенциальных последствий шагов, предпринятых сегодня Евросоюзом в вопросе экспорта вакцин", — сообщил журналистам официальный представитель канцелярии британского премьера.

Между тем, британские СМИ со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщают, что Евросоюз уже пересмотрел решение по Северной Ирландии и в ближайшее время выступит с заявлением на этот счет.

На Северную Ирландию, согласно договору по Brexit, распространяются правила единого рынка и таможенного союза. Однако в свете разногласий с британской компанией-производителем вакцины AstraZeneca ЕС активировал статью 16 договора о Brexit (позволяющую сторонам в случае крайней необходимости в одностороннем порядке, по сути, нарушать отдельные пункты договора), тем самым введя контроль экспорта в Северную Ирландию. Задачей такого маневра ЕС было не допустить, чтобы Северная Ирландия использовалась в качестве "черного хода" для поставок вакцин в Британию в момент, когда самому Евросоюзу не хватает вакцин.

Первый министр Северной Ирландии Арлен Фостер назвала такие действия ЕС "вопиющим проявлением враждебности". Решением ЕС возмущен и Лондон. Конфликт разгорелся из-за того, что AstraZeneca недавно сообщила, что из-за необходимости оптимизации производства вакцины темпы ее поставок будут меньше ожидаемых и в первом квартале вместо запланированных 80 миллионов доз в ЕС поступит 31 миллион доз вакцины. Это вызвало критику со стороны ЕС и политиков стран-членов, которые, в частности, заявляли, что компания по контракту обязана поставить изначальный объем вакцины, тогда как представители компании указали, что речь шла не об обязательствах, а о возможных объемах поставок.

В Великобритании, между тем, полным ходом идет вакцинация населения вакциной AstraZeneca и германо-американской Pfizer. AstraZeneca заявила, что британские поставки будут осуществляться по плану, поскольку Британия подписала контракт с компанией существенно раньше, чем ЕС.

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