МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В феврале поездка в Мурманск воздушным транспортом окажется почти на 29% выгоднее, чем в первый месяц зимы: билет в одну сторону можно приобрести в среднем за 3,7 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. 

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На втором месте Кемерово, куда можно улететь за 3,9 тысячи рублей, что на 28% ниже, чем в январе.

Третью строку занимает Москва: билет в столицу обойдется на 27% дешевле, чем в начале года — 3,5 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой и Казань. По сравнению с январским путешествием, можно сэкономить от 600 до 2 тысячи рублей.

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