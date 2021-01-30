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Названы города России, куда сильнее всего подешевели авиабилеты в феврале
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В феврале поездка в Мурманск воздушным транспортом окажется почти на 29% выгоднее, чем в первый месяц зимы: билет в одну сторону можно приобрести в среднем за 3,7 тысячи рублей,... ПРАЙМ, 30.01.2021
авиатранспорт, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В феврале поездка в Мурманск воздушным транспортом окажется почти на 29% выгоднее, чем в первый месяц зимы: билет в одну сторону можно приобрести в среднем за 3,7 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
На втором месте Кемерово, куда можно улететь за 3,9 тысячи рублей, что на 28% ниже, чем в январе.
Третью строку занимает Москва: билет в столицу обойдется на 27% дешевле, чем в начале года — 3,5 тысячи рублей.
Также в топ-10 вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой и Казань. По сравнению с январским путешествием, можно сэкономить от 600 до 2 тысячи рублей.
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