МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В прошлом году из-за слабого рубля и дешевой ипотеки цены на недвижимость росли, в ряде регионов — на 30 процентов. Однако рынок уже отыграл эти тренды, и аналитики ожидают дальнейшего "охлаждения". Тем не менее сохраняется риск воздействия различных факторов, таких как новые антироссийские санкции и нефтяные котировки. Когда будет лучшее время для покупки квартиры, выяснили РИА Новости. Риелторы объяснили, почему в Москве рухнул спрос на вторичное жилье

Весь 2020-й год наблюдался рост цен на недвижимость. Он был спровоцирован ажиотажным спросом, который, в свою очередь, стимулировался программой льготной ипотеки, предложенной властями. Программа была призвана сделать жилье более доступным. С одной стороны, она позволила около 350 тысячам семей приобрести жилье, а с другой, цены на квартиры выросли как в Москве, так и в регионах. Более того, на рынке возник дефицит, внимание на который обратил президент России Владимир Путин. Однако, льготная ипотека не единственная причина роста цен. По словам эксперта по доходной недвижимости инвестиционной компании "Инвесториум" Алексея Матлакова, рост цен на недвижимость отражает реальную инфляцию и падение курса рубля.

Сейчас же наметилось "охлаждение". Темпы роста упали вдвое по сравнению с осенью, отмечает собеседник агентства. По его словам, тенденция сохранится до весны. Потом — стабилизация и плавное увеличение до конца года.

В целом, риэлторы советуют поторопиться и купить жилье уже в первом квартале, когда на рынок выходят новые собственники. Специалисты оценили ситуацию на рынке недвижимости

Однако нельзя забывать и о возможных рисках, связанных с такими внешними факторами, как цены на нефть, санкции, а также изменения в законодательстве, касающиеся апартаментов. Эксперты также предупреждают, что старые схемы вроде "купил — подорожало — продал" уже не работают безотказно. Необходим тщательный анализ. Выгодной может оказаться сделка на вторичном рынке, но она является и более рисковой, считает Алексей Матлаков.

В целом рынок недвижимости продолжит расти — поможет продление программы льготной ипотеки. Между тем депозит в банке остается низкодоходным активом из-за низких ставок. Поэтому банковские вкладчики вынуждены куда-то направлять свои сбережения. А недвижимость, как показывает практика, остается хорошим сбалансированным активом.