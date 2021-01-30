МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. По требованию полиции в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает центр организации дорожного движения столицы. Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве 31 января

"По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки", — говорится в сообщении ЦОДД.