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В Москве в воскресенье нельзя будет припарковаться на нескольких улицах
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По требованию полиции в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает центр организации дорожного движения столицы... ПРАЙМ, 30.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. По требованию полиции в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает центр организации дорожного движения столицы.
"По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки", — говорится в сообщении ЦОДД.