МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Штрафы за непристегнутый ремень безопасности в столичном регионе не будут автоматически выписываться до полной отладки системы и ее ввода в строй, а на это может уйти несколько месяцев, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель гендиректора, операционный директор "МВС Груп" (оператора систем фотовидеофиксации в Московской области) Михаил Родионов. В России повышается утилизационный сбор на автомобили

По его словам, комплекс работает следующим образом. Камера фиксирует переднюю часть автомобиля – водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности. "Мы отбираем материалы, где четко видно нарушение – ремень не пристегнут. Он должен быть хорошо различим на фоне одежды водителя или пассажира. И показываем такие материалы нейросети, которая "учится" отличать нарушителей", – рассказал специалист.

При этом дополнительные камеры, которые будут настроены на фиксацию лишь ремней безопасности, по словам Родионова, не потребуются — уже сейчас на дорогах общего пользования в Подмосковье камеры видят все автомобили, проезжающие в течение дня. Таких проездов около двух миллионов в сутки. Сейчас нужно только обновить софт и обучить искусственный интеллект выполнению новых задач.

"Мы – за полную информацию, которая предоставляется водителям. Камеры устанавливаются в местах так называемых очагов ДТП, то есть там, где водителя может подстерегать большая опасность. Поэтому если камера фиксирует, например, движение по полосе для маршрутного транспорта, то это значит, что именно в этом месте водителю нужно быть более внимательным. Точно так же, как камера, фиксирующая скорость автомобиля, установлена на том участке, где превышать ее более опасно, чем на других отрезках дороги", – отметил Родионов.

Он уточнил, что на завершение "обучения" нейросети в Московской области может уйти несколько месяцев, и до полной отладки системы и ее ввода в строй штрафы за непристегнутый ремень приходить не будут.

"Мы не экспериментируем на людях, поэтому пока штрафы за это нарушение, зафиксированное нашими камерами, приходить не будут. Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях", – сказал операционный директор "МВС Груп".

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