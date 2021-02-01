МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Единственное жилье должника могут забрать, если оно является предметом залога. В таком случае банк утверждает положение о порядке продажи, и управляющий проводит торги по его реализации. Из этого правила есть исключения, которые обычно не касаются добросовестных должников, рассказал агентству "Прайм" партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев. Цены на жилье в России достигли угрожающих значений

С незалоговым имуществом ситуация обстоит сложнее. В декабре прошлого года Верховный суд указал, что в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя.

"Между тем, в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу", — отметил юрист.

Также можно в рамках банкротства лишиться единственного жилья, если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет.

"Для добросовестных должников риска лишиться единственного жилья практически нет, так же, как и для членов семьи должника. Главное — своевременно сообщить об этом финансовому управляющему и суду", — заключил эксперт.

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