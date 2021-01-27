МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ беспокоит большое количество регионов, где выросли цены на жилье, и решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости, заявил журналистам замминистра Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. Эксперт рассказал, какое жилье подорожает в регионах

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года.

Ранее глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство выступает за продление программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года, но не исключает возможную корректировку ее механизма.

"Решение (о продлении программы – ред.) еще не принято никакое. Решение будет принимать президент по этому вопросу. Рассматриваются разные варианты. Я бы не хотел забегать вперед", — ответил Моисеев на соответствующий вопрос.

"Но у нас на самом деле рост (цен — ред.) в колоссальном количестве регионов … Это нас беспокоит, потому что получается, что бюджетное стимулирование идет не гражданам, а застройщикам, и это нас, конечно, расстраивает. Поэтому в любом случае мы считаем, что любое решение должно сопровождаться какими-то мерами по недопущению дальнейшего роста цен на жилье", — отметил он.

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