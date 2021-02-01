МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Часть послаблений, введенных для участников фармацевтического рынка в ноябре прошлого года в рамках осуществления маркировки лекарственных препаратов, завершает свое действие 1 февраля. Мясников предупредил об опасности некоторых БАДов

Согласно положению о системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), участники рынка до 1 февраля имели право реализовывать препараты через 15 минут после их регистрации в системе, не дожидаясь получения квитанции о приеме сведений.

Фармацевтические производители и дистрибьюторы вправе продолжить осуществление дальнейших операций с препаратами в уведомительном режиме до истечения их срока годности, если сведения о них были представлены Росздравнадзору до 1 февраля 2021 года.

В противном случае регистрация сведений должна завершаться обязательным получением квитанции от системы мониторинга движения лекарств. Для аптечных и медицинских организаций сохраняется право совершения дальнейших операций с препаратами, не дожидаясь от системы МДЛП результата обработки сведений.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Участники фармацевтического рынка в октябре сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о применении упрощенных механизмов маркировки лекарств. С 1 июля 2021 года система начнет работу в штатном режиме.

ГОТОВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) отметил, что за последние три месяца была переформатирована работа клиентской службы, проанализированы типичные ошибки участников оборота для их минимизации, с ведущими компаниями проведен эксперимент по строгой прослеживаемости. С 25 января для фармкомпаний доступно участие в тестировании системы при высокой нагрузке. Систему маркировки лекарств протестируют под нагрузкой

"Если сравнивать с октябрем, число ошибок снизилось в два раза, а обращений в техподдержку в последние две недели января — в полтора-два раза, по сравнению с первыми неделями ноября…. Оператор со своей стороны повысил производительность системы", — сказал руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков, слова которого приводятся в сообщении оператора.

Гендиректор фармдистрибьютора "Ирвин" Михаил Степанов рассказал РИА Новости, что компания поддерживает маркировку лекарств с начала пилотного проекта, поэтому все процессы, связанные с системой, у них налажены. "Правилом "15 минут" мы не пользовались, все необходимые операции проводили полноценно все это время, так что с 1 февраля для нас ничего не поменяется", — добавил он.

"Сегодня, если говорить о готовности, то у производителей степень готовности самая высокая, но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с неотлаженной работой самой системы", — отметил в свою очередь гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

"Мы надеемся, что выход из уведомительного порядка с 1 февраля не повлияет на эффективность системы маркировки и возможность обеспечения бесперебойного движения товаров в товаропроводящей цепи", — сказала директор по работе с органами госвласти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС фармкомпании Servier Яна Котухова.

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