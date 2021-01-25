МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в России увеличилось в 2020 году на 23% относительно 2019 года, следует из материалов Росстата. Производство СПГ в 2020 году достигло 30,5 миллионов тонн

"Отрасли, показавшие максимальный рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 23% (в декабре — на 82% к декабрю 2019 года и на 47,3% к ноябрю 2020 года)", — говорится в сообщении.

Производство лекарств в 2020 году составило в стоимостном выражении 486 миллиардов рублей, на 19,9% больше 2019 года. В декабре выпуск составил 72,9 миллиарда рублей, что больше показателя декабря предшествующего года в 1,85 раза и в 1,6 раза больше ноября прошлого года. Производство фармацевтических субстанций за год увеличилось на 17,5%, в декабре выросло на 45,6% в годовом выражении.

Выпуск сывороток и вакцин в ампулах в 2020 году увеличился в 1,6 раза, в декабре составил 797 тысяч штук, в 1,67 раза больше декабря 2019 года. Производство в дозах уменьшилось на 0,4% за год, в декабре составило 1,3 миллиарда штук, снизившись на 23,1% от декабря предыдущего года. Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

Производство витаминов и провитаминов в прошлом году составило 488 тонн, увеличившись на 20,6% относительно 2019 года. Выпуск в декабре составил 59,6 тонны, что на 33,6% больше декабря предшествующего года. Антибиотиков в прошлом году было выпущено 560 тонн, на 1,7% больше предшествующего года, в декабре — 64,9 тонны. Рост составил 13,3% от декабря 2019 года.

Выпуск приборов для облучения и реабилитации, электрического диагностического и терапевтического оборудования, применяемых в медицинских целях, в прошлом году составил 34,4 миллиарда рублей. Рост выпуска за год составил 34,9%. Производство медоборудования в декабре относительно декабря 2019 года увеличилось на 28,8%. Рост выпуска к но

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