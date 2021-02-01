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Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году
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Чуть более трети россиян в прошлом году провели отпуск в деревне, на даче или дома. Такие данные получил в ходе исследования аналитический центр сервиса поездок и путешествий... ПРАЙМ, 01.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чуть более трети россиян в прошлом году провели отпуск в деревне, на даче или дома. Такие данные получил в ходе исследования аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, передает RT.
В поездку по России отправились чуть менее трети опрошенных (31%). Из них 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% выбрали для отпуска другие российские регионы.
В Турцию отправились 5% россиян, еще 4% съездили в другие страны.
Не отдыхали в прошлом году 26% респондентов.
В опросе приняли участие 1,7 тысячи человек.
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