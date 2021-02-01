МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чуть более трети россиян в прошлом году провели отпуск в деревне, на даче или дома. Такие данные получил в ходе исследования аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, передает RT. Россияне массово интересуются дешевым отдыхом на любимом курорте богачей

В поездку по России отправились чуть менее трети опрошенных (31%). Из них 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% выбрали для отпуска другие российские регионы.

В Турцию отправились 5% россиян, еще 4% съездили в другие страны.

Не отдыхали в прошлом году 26% респондентов.

В опросе приняли участие 1,7 тысячи человек.

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