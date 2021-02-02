МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. Глава Ростуризма рассказала о перспективах туристической отрасли

Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной пандемией коронавируса, оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ. Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства, в том числе Китай, Японию, Индию, Турцию. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда.

"Хотел бы подчеркнуть, что сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств. Таким образом, мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт", — сказал Волынкин.

"Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", — отметил дипломат.

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