МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. РСПП и международные бизнес-объединения просят правительство разрешить высокопрофессиональным работникам-иностранцам многократный въезд в страну, а также позволить им оформлять электронное продление виз, не покидая страну, с соответствующим письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось РИА Новости. S7 в декабре откроет чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр

В конце июня 2020 года правительство РФ, на фоне снижения опасности распространения пандемии коронавируса, разрешило однократный въезд иностранцам-"белым воротничкам" на основании особого списка при соблюдении всех необходимых противоэпидемиологических требований.

"Просим дать поручение рассмотреть предложения по смягчению отдельных положений распоряжения,… разрешить многократный въезд на территорию РФ ВКС (высококвалифицированным сотрудникам) при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ", — говорится в письме.

Кроме того, подписанты просят предоставить возможность многократного въезда в Россию членам семей ВКС при предоставлении теста ПЦР. Бизнес еще хотел бы возобновить деловые поездки для представителей международных офисов компаний, которые работают в России.

"Также предлагаем совместно проработать вопрос возможности получения иностранными гражданами, въезжающими на территорию Российской Федерации для работы в качестве ВКС впервые или после окончания действия визы, а также членами их семей, электронной визы для въезда и оформления многократной рабочей визы уже во время пребывания на территории Российской Федерации", — отмечается в письме на имя премьера.

"Полагаем, что данные предложения снизят административную нагрузку по оформлению специальных разрешений как для компаний, так и государственных органов без ухудшения эпидемиологической обстановки", — заключается в документе.

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