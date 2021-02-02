МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В России самый дорогой билет с вылетом в январе был куплен на рейс из Москвы в Канкун и обратно, он обошелся в 502 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на анализ сервиса OneTwoTrip. Пассажиропоток Октябрьской железной дороги рухнул почти на треть

На втором месте — билет из Москвы в Мале и обратно стоимостью 469 тысяч рублей. Третье место — билет в один конец из Москвы в Дубай, который стоил 354 тысячи рублей.

Самое дорогое путешествие на поезде — из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне, билет стоил 29 тысяч рублей.

На втором месте — билет на "Сапсан" из Москвы в Петербург за 25,9 тысячи рублей. На третьей строке рейтинга — поездка из Краснодара в Сургут, билет обошелся в 23,4 тысячи рублей.

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