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Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные маршруты в январе
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В России самый дорогой билет с вылетом в январе был куплен на рейс из Москвы в Канкун и обратно, он обошелся в 502 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на анализ сервиса... ПРАЙМ, 02.02.2021
железная дорога, авиатранспорт, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В России самый дорогой билет с вылетом в январе был куплен на рейс из Москвы в Канкун и обратно, он обошелся в 502 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на анализ сервиса OneTwoTrip.
На втором месте — билет из Москвы в Мале и обратно стоимостью 469 тысяч рублей. Третье место — билет в один конец из Москвы в Дубай, который стоил 354 тысячи рублей.
Самое дорогое путешествие на поезде — из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне, билет стоил 29 тысяч рублей.
На втором месте — билет на "Сапсан" из Москвы в Петербург за 25,9 тысячи рублей. На третьей строке рейтинга — поездка из Краснодара в Сургут, билет обошелся в 23,4 тысячи рублей.
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