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"Яндекс.Такси" покупает часть активов компании "Везёт"
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Группа компаний "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт", говорится в сообщении "Яндекса". "Сумма сделки составила 178... ПРАЙМ, 02.02.2021
авто, везет, яндекс такси, новости, бизнес, авто
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт", говорится в сообщении "Яндекса".
"Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года", — сообщила компания.
"В отличие от соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везёт", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везёт", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", — говорится в сообщении.