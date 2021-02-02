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Tesla отзовет почти 135 тысяч автомобилей в США
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Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США почти 135 тысяч автомобилей из-за проблем с центральным дисплеем, говорится в релизе Национального управления... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США почти 135 тысяч автомобилей из-за проблем с центральным дисплеем, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
В частности, отзыву подлежат 134 951 автомобилей марки Model S 2012-2018 годов выпуска и Model X 2016-2018 годов выпуска с центральным дисплеем, оснащенным процессором NVIDIA Tegra 3. Причиной отзыва стали неполадки, в результате которых центральный дисплей может потерять изображение с камеры заднего вида.
Ожидается, что отзыв начнется 30 марта 2021 года.
Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) в январе потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за дефектов сенсорного экрана.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.