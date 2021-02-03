МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Москвичи с февраля могут покупать рецептурные лекарства по QR-коду, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в Telegram-канале «Оперштаб Москвы». С 1 января водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку

«Теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Всего по городу электронные рецепты принимают более чем в 750 аптечных точках», — написала Ракова.

Для получения лекарства клиенту нужно показать в аптеке QR-код на экране телефона. Уточняется, что врач должен предварительно подписать рецепт электронной подписью.

Как сообщает Ракова, электронные рецепты можно получить в том числе на льготные препараты. При этом сохраняется возможность пользоваться бумажными рецептами.

Получить лекарства по QR-коду можно в аптечных сетях «Горздрав», «Ригла», «36,6», «Будь здоров» и «Живика».

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