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В Москве начали продавать рецептурные лекарства по QR-коду
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Москвичи с февраля могут покупать рецептурные лекарства по QR-коду, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в Telegram-канале «Оперштаб Москвы». «Теперь москвичи могут... ПРАЙМ, 03.02.2021
медицина, аптеки, москва, новости, экономика, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Москвичи с февраля могут покупать рецептурные лекарства по QR-коду, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».
«Теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Всего по городу электронные рецепты принимают более чем в 750 аптечных точках», — написала Ракова.
Для получения лекарства клиенту нужно показать в аптеке QR-код на экране телефона. Уточняется, что врач должен предварительно подписать рецепт электронной подписью.
Как сообщает Ракова, электронные рецепты можно получить в том числе на льготные препараты. При этом сохраняется возможность пользоваться бумажными рецептами.
Получить лекарства по QR-коду можно в аптечных сетях «Горздрав», «Ригла», «36,6», «Будь здоров» и «Живика».
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