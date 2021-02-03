МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Темпы снижения грузовых авиаперевозок в мире в 2020 году оказались самыми сильными за всю историю наблюдений — с 1990 года — и составили 10,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Пассажирские перевозки РЖД резко сократились в 2020 году

"Грузовые авиаперевозки переживают кризис лучше, чем пассажирские. Для многих авиакомпаний в 2020 году грузовые авиаперевозки стали жизненно необходимым источником дохода, несмотря на снижение спроса", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac). Он отметил, что 2021 год также будет трудным, так как страны продолжают ограничивать поездки, чтобы сдержать распространение коронавируса.

При этом, по данным IATA, самое сильное снижение показателя было отмечено в странах Латинской Америки — на 21,3%, в Европе — на 16%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — на 15,2%. На Ближнем Востоке показатель сократился на 9,5%, в Африке вырос на 1%. В Северной Америке был отмечен рост показателя на 1,1%.

В том числе, объем международных грузовых авиаперевозок снизился на 11,8% в годовом выражении.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в 2020 году упал на 42,6% в годовом выражении.

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