МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, сообщается на сайте кабмина.

Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Белоруссия ожидает второго транша кредита от России в первом полугодии

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта", — говорится в сообщении.

Международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Пока восстановлен только один поезд — в сообщении с Абхазией. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов ранее сообщал, что компания готова запустить любой международный поезд за три дня с момента разрешения.

Поезда РЖД между Калининградом и другими городами России в настоящее время курсируют через Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

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