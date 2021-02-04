МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в январе 2021 года в России снизились на 4,2% в годовом выражении и составили 95 тысяч 213 единиц, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе выросли на 0,3%

"Январь 2021 года ознаменовался снижением уровня продаж на 4,2%, или на 4156 штук по сравнению с январем 2020 года, и составил 95 213 автомобилей", — сообщает ассоциация.

По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, с декабря 2020 года рынок постепенно сокращается после трех месяцев существенного роста. "Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга", — отмечает он.

Традиционные лидеры рынка в январе показали динамику, близкую к нулю. Значительнее остальных просели Volkswagen (-10% — до 5,65 тысячи машин) и Toyota (-17%, до 5,3 тысячи), продажи Nissan упали на 34% — до 3,3 тысячи штук. Китайские бренды действительно вплотную подобрались к первой десятке лидеров продаж — Chery подскочил сразу на 359%, но с довольно низкой базы, Haval — на 28%. В то же время один из лидеров среди "китайцев" — Geely — просел на 29%, продав лишь 555 машин.