МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Банк России назвал регионы, где в 2020 году наблюдались самые высокие средние ставки по ипотеке. Об этом сообщается в материале, опубликованном на официальном сайте регулятора. Эксперт рассказал о рисках продления льготной ипотеки

Лидером стала Республика Ингушетия (8,35% годовых). Показатели выше 8% зафиксированы также в Республике Тыва (8,22%), Чеченской Республике и городе Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%). Самые низкие ставки были в Якутии (6,3%), а также в Приморском крае (6,5%), Амурской области (6,7%) и Бурятии (6,82%).

Москва же оказалась в середине списка: ставки по ипотеке в столице составили 7,69%.

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