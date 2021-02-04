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2021
https://1prime.ru/business/20210204/832974312.html
Банк России выявил регионы с самой дорогой ипотекой
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Банк России назвал регионы, где в 2020 году наблюдались самые высокие средние ставки по ипотеке. Об этом сообщается в материале, опубликованном на официальном сайте регулятора... ПРАЙМ, 04.02.2021
россия, ипотека, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Банк России назвал регионы, где в 2020 году наблюдались самые высокие средние ставки по ипотеке. Об этом сообщается в материале, опубликованном на официальном сайте регулятора.
Лидером стала Республика Ингушетия (8,35% годовых). Показатели выше 8% зафиксированы также в Республике Тыва (8,22%), Чеченской Республике и городе Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%). Самые низкие ставки были в Якутии (6,3%), а также в Приморском крае (6,5%), Амурской области (6,7%) и Бурятии (6,82%).
Москва же оказалась в середине списка: ставки по ипотеке в столице составили 7,69%.
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