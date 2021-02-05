МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящийся на головную компанию, в прошлом году составил 1,279 миллиарда долларов против прибыли в 47 миллионов годом ранее, сообщается в отчете компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,32 доллара против прибыли в 0,01 доллара по итогам 2019 года. Выручка Ford уменьшилась на 18%, до 127,144 миллиарда долларов.

Чистый убыток Ford за четвертый квартал вырос в годовом выражении в 1,6 раза, до 2,788 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,7 доллара против убытка годом ранее в 0,42 доллара. Выручка за эти три месяца сократилась на 9% к прошлому году, до 36 миллиардов долларов. В России выбрали лучшее авто 2020 года

Производственные потери ожидаются и на протяжении всей первой половины этого года, также считают в Ford. Компания также отмечает, что дефицит полупроводников может повлиять на её операционные результаты в текущем году.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.