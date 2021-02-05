МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на овощи и фрукты в России по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта, говорится в сообщении министерства. Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня

Росстат в пятницу опубликовал данные о динамике потребительских цен в России в январе. Цены на продовольственные товары в РФ за прошлый месяц выросли на 1,01% по сравнению с декабрем, рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%. В частности, помидоры за январь подорожали на 14,6%, морковь — на 8,2%, картофель — на 7,1%, огурцы — на 6%, лук — на 5,3%.

"Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта", — указывает Минсельхоз.

При этом министерство отмечает, что ряд видов продукции в категории фруктов, например бананы, полностью импортируется, а ценообразование зависит преимущественно от колебаний курса рубля.

В ведомстве также не видят оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России, говорится в сообщении министерства.

Росстат в пятницу опубликовал данные о динамике потребительских цен в России в январе. По оценке статистического ведомства, цены на продовольственные товары в РФ за прошлый месяц выросли на 1,01% по сравнению с декабрем. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%.

"По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют", — сообщает Минсельхоз.