МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Рейды по проверке квартир в первую очередь затронут тех, у кого уже выполнена незаконная перепланировка особенно в панельных домах, и на это пожаловались соседи, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. В России начались массовые рейды по квартирам

"Дело в том, что в целом панельные дома не рассчитаны на переоборудование, и в принципе снос любой стенки является сносом несущей стены, которая может повредить конструктиву всего дома", — поясняет юрист.

Как правило, такие ремонты не проходят незаметно, и соседи четко слышат, как сносится несущая стена, и "ходит весь дом ходуном". Их жалобы часто становятся сигналом к действиям со стороны проверяющих органов.

При этом массовых проверок жилья не планируется. Как правило, они проходят адресно, по инициативе соседей, которые жалуются в управу, в префектуру, участковому. Оттуда о факте возможной перепланировки сообщают в жилищную инспекцию, и квартиру ставят в очередь на проверку. Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, в которой никто не живет

"В случае, если перепланировки будут выявлены, жилинспекция выдаст предписания на их исправления и начнет контролировать, чтобы нарушения исправили, восстановив капитально несущую стену – именно все железобетонные конструкции, а не просто закрыв ее гипсокартоном", — отметил Петропольский.

"Собственно говоря, если это не будет сделано в установленный предписанием срок, то в дальнейшем через суд данную перепланировку будет делать за свой счет государство — в случае, когда этому будут препятствовать, вплоть до изъятия квартиры из собственности. И в принудительном порядке уже будут делать эту перепланировку", — заключил эксперт.