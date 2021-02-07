МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Российские туристы в основном предпочитают экономить в турпоездках на сувенирах и подарках, соответствующий ответ на в ходе опроса дали 63% респондентов, передает RT со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Сбербанк выяснил, что слушали россияне в путешествиях

В то же время расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.

На транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%.

Расходы на экскурсии чаще всего урезают 6% россиян, а на еде в путешствиях экономят 5%.

В опросе участвовали 1517 человек.

Читайте также:

Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные маршруты в январе