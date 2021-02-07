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Российские туристы рассказали, на чем экономят в путешествиях
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Российские туристы в основном предпочитают экономить в турпоездках на сувенирах и подарках, соответствующий ответ на в ходе опроса дали 63% респондентов, передает RT со ссылкой на... ПРАЙМ, 07.02.2021
туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Российские туристы в основном предпочитают экономить в турпоездках на сувенирах и подарках, соответствующий ответ на в ходе опроса дали 63% респондентов, передает RT со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
В то же время расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.
На транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%.
Расходы на экскурсии чаще всего урезают 6% россиян, а на еде в путешствиях экономят 5%.
В опросе участвовали 1517 человек.
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