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Ростуризм рассказал, когда восстановится турпоток в Россию
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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассчитывает, что въездной турпоток в РФ восстановится до предкоронавирусного уровня к 2023 году, сообщили РИА... ПРАЙМ, 07.02.2021
ростуризм, туризм, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассчитывает, что въездной турпоток в РФ восстановится до предкоронавирусного уровня к 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Въездной турпоток. Мы рассчитываем, что в этом году ближе к осени постепенное восстановление международных потоков начнется. На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными", — сказала Догузова.
Она обратила внимание на то, что темпы восстановления международного туризма отстают от внутреннего уже сейчас на полтора — два года и этот разрыв будет увеличиваться.
"Но мы для себя хотели бы к осени выйти на постепенное, поэтапное восстановление международных потоков. И в этом направлении мы, собственно, движемся с нашими коллегами", — прокомментировала ситуацию она.
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