МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия расширила список городов, из которых можно улететь за рубеж: с понедельника разрешаются международные перелеты из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, сообщил ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Россия возобновляет курсирование пассажирских поездов с Белоруссией

Ранее полеты за рубеж были возможны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Уфы, Красноярска, Кемерово и Петропавловска-Камчатского.

Ряд авиакомпаний уже заявил о планах выполнять полеты за рубеж из этих городов. Так, лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 5 марта начнет выполнять регулярные рейсы из Минеральных Вод в Стамбул, с 1 апреля — из Екатеринбурга в Стамбул, с 4 июня — из Екатеринбурга в Анталью, с 5 июня из Перми в Анталью. Аэропорт "Кольцово" (управляется УК "Аэропорты регионов") сообщил, что полеты в Армению, Танзанию и ОАЭ возобновляются в ближайшее время из Екатеринбурга.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Кроме того, Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

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