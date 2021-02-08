МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пять препаратов вошли в список возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Ученые опровергли версию утечки COVID из Уханьского института вирусологии

В предыдущей версии рекомендаций было указано шесть препаратов, возможных к применению для лечения коронавируса у взрослых, в новом документе исключён Азитромицин.

"Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Рекомбинантный ИФН α, Умифеновир",- говорится в рекомендациях.

При этом все препараты противопоказаны беременным женщинам, для них разрешен только рекомбинантный ИФН-α2b, уточняется в документе.

Кроме того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.

Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью, подчеркнули в Минздраве.

"Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19",- добавили в пресс-службе.

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