МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер заявил, что венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Искусственный интеллект сможет определить, умрете ли вы от COVID-19

"Национальный центр общественного здравоохранения завершил необходимые официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых было установлено, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества препарата и подходит для использования на людях", — сообщил Кашлер в Facebook.

Министр добавил, что, таким образом, в Венгрии одобрены к применению четыре вакцины от коронавируса: препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а также "Спутник V".

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.

Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

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