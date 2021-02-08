МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также сухой вариант вакцины "Спутник V" вошли в новую версию рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, рекомендации опубликованы на сайте Минздрава РФ. Названы риски для онкобольных при заражении коронавирусом

"В Российской Федерации для специфической профилактики COVID-19 у взрослых лиц зарегистрированы следующие вакцины: комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак"), дата регистрации 11.08.2020 г.; комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак-Лио"), дата регистрации 25.08.2020 г., вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона"), дата регистрации 13.10.2020 г.", — говорится в рекомендациях.

При подготовке к вакцинации против COVID-19 сдавать тест на антитела к вирусу не обязательно, однако тем, у кого есть положительный результат этого теста, прививку не делают, уточняется в документе.

Тест ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии контакта с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней, отмечается в рекомендациях.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.

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