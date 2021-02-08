ПРАГА, 8 фев – ПРАЙМ. Правительству Словакии пора начать переговоры с РФ о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье журналистам лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко. Минздрав включил "ЭпиВакКорону" в рекомендации по профилактике COVID

В субботу премьер Игорь Матович заявил, выступая по Словацкому радио, что в республике могли бы производиться некоторые вакцины от COVID-19, включая российскую "Спутник V". По его словам, российский производитель вакцины якобы заинтересован в этом. При этом премьер добавил, что если бы Словакия начала производство вакцины от коронавируса, то делала бы это не только для себя, но и поставляла ее в другие страны ЕС.

"Не надо рассказывать людям байки о возможном производстве в Словакии российской вакцины. Никто из России не собирается в Словакии производить "Спутник V", даже если бы кто-то здесь этого желал. Лучше скорее начать с российской стороной переговоры о поставках сюда этой вакцины", — сказал Данко.

По словам экс-спикера, он готов в этом вопросе активно помочь премьеру.

За время исполнения обязанностей главы парламента (2016-2020) Данко неоднократно бывал в Москве по приглашению российских коллег и даже выступил в ноябре 2017 года с речью в Государственной Думе, за что получил осуждение со стороны правых партий Словакии. Данко активно поддерживал расширение политических и торгово-экономических отношений между Словакией и РФ.

"Я верю, что вы сделаете всё для того, чтобы словаки получили "Спутник V", — подчеркнул Данко, обращаясь к премьеру Матовичу.

Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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