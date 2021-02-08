МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В Москве и Подмосковье предложили запустить социальный карпулинг, то есть механизм совместной перевозки пассажиров на частных автомобилях, которые курсируют между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на стратегию развития транспортной системы региона до 2035 года. "Яндекс.Такси" покупает часть активов компании "Везёт"

Утверждение документа, который дорабатывается Минтрансом с учетом причастных ведомств, ожидается в первом квартале этого года.

Проект предусматривает разработку мобильного приложения: через которое пользователи смогут заказать "социальную" машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых районов, недоступных для общественного транспорта.

Реализовать этот проект, как рассказали в Минтрансе, возможно уже к 2025 году.

В проекте сможет участвовать любой владелец личного автомобиля, которому удобно совершать поездки в таком режиме по определенному маршруту. В дальнейшем утвердят дополнительные условия, которым должен удовлетворять водитель — участник проекта. Например, наличие определенного стажа, соответствие машины экостандартам.

Государство, со своей стороны, сможет просубсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта.

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