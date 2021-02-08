В столичном регионе готовят к запуску проект социального карпулинга
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В Москве и Подмосковье предложили запустить социальный карпулинг, то есть механизм совместной перевозки пассажиров на частных автомобилях, которые курсируют между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на стратегию развития транспортной системы региона до 2035 года.
Утверждение документа, который дорабатывается Минтрансом с учетом причастных ведомств, ожидается в первом квартале этого года.
Проект предусматривает разработку мобильного приложения: через которое пользователи смогут заказать "социальную" машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых районов, недоступных для общественного транспорта.
Реализовать этот проект, как рассказали в Минтрансе, возможно уже к 2025 году.
В проекте сможет участвовать любой владелец личного автомобиля, которому удобно совершать поездки в таком режиме по определенному маршруту. В дальнейшем утвердят дополнительные условия, которым должен удовлетворять водитель — участник проекта. Например, наличие определенного стажа, соответствие машины экостандартам.
Государство, со своей стороны, сможет просубсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта.
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