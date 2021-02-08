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В России предложили продавать крепкие напитки только в алкомаркетах
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В Общественной палате предложили убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции. С соответствующей инициативой выступил член ОП... ПРАЙМ, 08.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В Общественной палате предложили убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции. С соответствующей инициативой выступил член ОП Султан Хамзаев, передает RT.
В письме на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова общественный деятель указал, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади.
По мнению Хамзаева, они, по сути, выполняют также рекламную функцию среди граждан, в том числе детей, которые пришли в магазин или крупный супермаркет для приобретения продуктов питания.
"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции", — написал Хамзаев.
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