МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на лекарственные препараты в России в декабре 2020 года незначительно выросли к ноябрю, рост в годовом выражении составил 9,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Доктор Мясников предупредил об опасном лекарстве в домашней аптечке

Индекс "Цена здоровья" "Ромира" отражает реальные изменения цен лекарственных препаратов в России. Базой для расчета является январь 2019 года. Показатель формируется на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

"В декабре 2020 года цены на лекарственные препараты практически не изменились по сравнению с ноябрем (плюс 0,1%). Годовой рост индекса составил 9,7% (в сравнении с декабрем 2019 года)", — говорится в сообщении.

При этом рост цен в декабре относительно января 2019 года составил 26%. Исследовательский холдинг также рассчитал индекс аптечки, который демонстрирует динамику доли затрат россиян на медицинские товары. "Доля трат на медицинские товары в четвертом квартале 2020 года составила 4%, что на 14,4% больше, чем в третьем квартале. Годовой же рост индекса составил 11,1%", — добавили в сообщении.

"Традиционная сезонность в колебании доли трат на лекарства была усилена эпидемией COVID-19 и реакцией покупателей на нее. Опасения россиян за здоровье выразились в более высоких тратах на лекарства, связанные с простудными заболеваниями и на средства гигиены", — сказала директор по работе с клиентами "Ромира" Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в сообщении.

"Ромир" сообщает, что около 10% россиян постоянно пользуются антисептиками, и, несмотря на то что во время первой волны COVID-19 показатель вырос в 2 раза, позже он вернулся на прежний уровень. Кроме того, согласно исследованию, к началу второй волны россияне стали чаще покупать средства для поддержания иммунитета (рост на 30% по сравнению с первой волной).

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