МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" приступило к строительству железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области, сообщила компания.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между РЖД и правительством Свердловской области. Строительно-монтажные работы организованы одновременно на двух объектах: на станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги (является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования) и на площадке "Титановой долины", где будет построена новая железнодорожная станция. РЖД увеличит количество поездов дальнего следования на фоне роста спроса

"В настоящее время ведется разметка территории, начаты земляные работы. Далее будет выполнено обустройство земляного полотна и укладка железнодорожного пути, прокладка коммуникаций, строительство зданий и сооружений. Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.

По данным компании, в рамках развития станции Верхняя Салда планируется построить два дополнительных пути, уложить 11 стрелочных переводов, выполнить переустройство систем электрификации и управления движением поездов.

Новая промышленная станция на территории "Титановой долины" будет включать 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. Работы планируется завершить в 2022 году.

Благодаря созданию новой железнодорожной инфраструктуры резиденты ОЭЗ получат дополнительные возможности по транспортному обслуживанию промышленных площадок и оптимизации логистики поставок.

Концессионное соглашение о создании и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для "Титановой долины" РЖД и Свердловская область подписали летом 2020 года.

Компания, выступая в качестве концессионера, построит железнодорожные пути на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда и займется развитием инфраструктуры в точке примыкания.

Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов ОЭЗ оценивается в 500 тысяч тонн грузов в год с возможностью последующего роста.

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