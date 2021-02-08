МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" приступило к строительству железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области, сообщила компания.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между РЖД и правительством Свердловской области. Строительно-монтажные работы организованы одновременно на двух объектах: на станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги (является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования) и на площадке "Титановой долины", где будет построена новая железнодорожная станция.
"В настоящее время ведется разметка территории, начаты земляные работы. Далее будет выполнено обустройство земляного полотна и укладка железнодорожного пути, прокладка коммуникаций, строительство зданий и сооружений. Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.
По данным компании, в рамках развития станции Верхняя Салда планируется построить два дополнительных пути, уложить 11 стрелочных переводов, выполнить переустройство систем электрификации и управления движением поездов.
Новая промышленная станция на территории "Титановой долины" будет включать 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. Работы планируется завершить в 2022 году.
Благодаря созданию новой железнодорожной инфраструктуры резиденты ОЭЗ получат дополнительные возможности по транспортному обслуживанию промышленных площадок и оптимизации логистики поставок.
Концессионное соглашение о создании и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для "Титановой долины" РЖД и Свердловская область подписали летом 2020 года.
Компания, выступая в качестве концессионера, построит железнодорожные пути на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда и займется развитием инфраструктуры в точке примыкания.
Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов ОЭЗ оценивается в 500 тысяч тонн грузов в год с возможностью последующего роста.
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