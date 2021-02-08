МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Балашиха, Санкт-Петербург и Сочи возглавили топ-50 самых крупных российских городов по удорожанию вторичного жилья в течение года, говорится в сообщении консалтинговой компании SRG.

Как указывается в нем, лидером рейтинга городов стала Балашиха в Подмосковье, где с января 2020 года по январь 2021 года стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 21,3%, до 112,3 тысячи рублей. Эксперты предупредили о стагнации рынка жилья в России

На втором месте Санкт-Петербург с приростом на уровне 21%, до 141,2 тысячи рублей за "квадрат". Сочи замыкают тройку лидеров — здесь стоимость квадратного метра поднялась на 18,4%, до 125,7 тысячи рублей.

"Рынок недвижимости не сбалансирован. Цены растут безотносительно уровня инфляции и снижения доходов населения", — уточняется в сообщении.

В нем также указывается, что на четвертом месте Калининград, где стоимость "квадрата" выросла на 18,4%, до 65,7 тысячи рублей. При этом Москва замыкает пятерку лидеров с приростом на уровне 17%, стоимость квадратного метра увеличилась до 239,3 тысячи рублей.

Последние в рейтинге — Астрахань (+4%, рост до 40,3 тысячи рублей за "квадрат"), Магнитогорск (+3,9%, до 32,2 тысячи рублей) и Самара (+ 3,7%, до 57,1 тысячи рублей).

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