Эксперты назвали города-лидеры по росту цен на вторичное жилье
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Балашиха, Санкт-Петербург и Сочи возглавили топ-50 самых крупных российских городов по удорожанию вторичного жилья в течение года, говорится в сообщении консалтинговой компании SRG.
Как указывается в нем, лидером рейтинга городов стала Балашиха в Подмосковье, где с января 2020 года по январь 2021 года стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 21,3%, до 112,3 тысячи рублей.
На втором месте Санкт-Петербург с приростом на уровне 21%, до 141,2 тысячи рублей за "квадрат". Сочи замыкают тройку лидеров — здесь стоимость квадратного метра поднялась на 18,4%, до 125,7 тысячи рублей.
"Рынок недвижимости не сбалансирован. Цены растут безотносительно уровня инфляции и снижения доходов населения", — уточняется в сообщении.
В нем также указывается, что на четвертом месте Калининград, где стоимость "квадрата" выросла на 18,4%, до 65,7 тысячи рублей. При этом Москва замыкает пятерку лидеров с приростом на уровне 17%, стоимость квадратного метра увеличилась до 239,3 тысячи рублей.
Последние в рейтинге — Астрахань (+4%, рост до 40,3 тысячи рублей за "квадрат"), Магнитогорск (+3,9%, до 32,2 тысячи рублей) и Самара (+ 3,7%, до 57,1 тысячи рублей).
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