МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья. Для этого планируется создать информационную базу регистрации договоров найма жилых помещений, интегрированная с налоговой службой. Эта электронная площадка станет местом поиска подходящего жилья, заключения безопасных сделок, уплаты налогов.

Однако, как отмечает "Российская газета", многие эксперты разошлись во мнениях по этому вопросу. Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

Надежда Косарева, президент Фонда "Институт экономики города", сказала, что в том случае, если информационная база регистрации договоров найма жилья будет просто информационным сервисом, через который удобно заключить договор найма, платить налог, стать самозанятым, это одно. Им могут воспользоваться многие, но не все. Но если она будет обязательной, если отказ пользоваться ей будет грозить собственнику штрафом или иными негативными последствиями, то пользоваться ей, на мой взгляд, будут большинство собственников".

Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, подчеркнул, что он не склонен считать, что доходы и объемы рынка аренды нужно ставить под контроль или кошмарить наших граждан. "Реальная задача — это понять потребность в арендном жилье. Развитие этого рынка является показательным для планирования строительства жилья. А мы можем только догадываться, что на нем происходит. О каких объемах, доходах идет речь? Если мы планируем действительно разобраться с жилищной проблемой в нашей стране и реализовать проекты по развитию жилья, которые соответствуют потребностям людей, то мы должны изучить этот рынок. Предложения по созданию информационной базы даст возможность его анализа", — отметил он.

Николаев также акцентировал внимание на том, что в России существует законодательство, регулирующее рынок аренды жилья. И формально в нем прописаны и права, и обязанности. Однако он добавил, что "сейчас по факту не защищен ни арендатор, ни арендодатель. Нужно обсуждать, как это сделать. Потому что в некоторых странах перекос в сторону прав арендаторов приводит к тому, что они начинают захватывать жилье. А если сделать перекос в сторону арендодателей, то тогда арендатор в любой момент лишится жилья, окажется на улице. Развитие арендного рынка было обозначено еще в майских указах президента 2012 года, с тех пор сделано несколько пилотных проектов, в том числе ДОМ.РФ. Но нам нужны не столько новые проекты, сколько регулирование того рынка, который у нас уже есть". В России хотят ужесточить контроль за арендой квартир

Инга Голубева, риелтор агентства недвижимости ОГРК, отметила, что только 5% собственников жилья готовы заключать официальный договор с нанимателем недвижимости. Арендодатели не хотят платить налоги, хотя они сегодня невысокие. "Основной плюс официальной сдачи недвижимости заключается в том, что он защищает обе стороны сделки. Собственник получает основание взимать оплату и может на законных основаниях выселить жильца в случае неисполнения условий договора. Наниматель получает гарантию того, что при отсутствии нарушений с его стороны он не будет выселен" — добавила она.

Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, считает, что "те, кто хочет избежать уплаты налогов, найдут для этого способ — например, оформят аренду договором безвозмездного пользования жилым помещением". Он подчеркнул, что не уверен, что рынок аренды может кардинально измениться с введением новых мер. "Формирование организованного рынка — это эволюционный путь, которому потребуются, может быть, десятилетия. Реальных рычагов по привлечению наймодателей к ответственности у государства пока нет", — подытожил эксперт.