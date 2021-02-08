МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Социальная сеть TikTok планирует выйти на американский рынок электронной торговли, сообщает газета Financial Times. Telegram стал самым популярным приложением в мире

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленных с планами соцсети людей, рекламодателей ознакомили с новыми функциями, которые будут внедрены в 2021 году. Так, например, популярные пользователи смогут делиться ссылками на товары и автоматически получать проценты с продаж, даже если размещенный бренд не является их официальным спонсором.

TikTok также предоставит брендам возможность размещать на платформе каталоги товаров. Помимо этого сообщается, что в приложении можно будет проводить прямые трансляции по аналогии с телемагазинами, и пользователи смогут одновременно смотреть демонстрацию товара и совершать покупки.

Издание отмечает, что с введением данных функций TikTok составит более серьезную конкуренцию социальной сети Facebook, которая уже использует инструменты для онлайн-торговли в принадлежащем ей Instagram и на своем основном сайте.