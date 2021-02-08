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2021
https://1prime.ru/business/20210208/832993780.html
СМИ сообщило о планах TikTok по выходу на рынок электронной торговли США
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Социальная сеть TikTok планирует выйти на американский рынок электронной торговли, сообщает газета Financial Times. Как сообщает издание со ссылкой на осведомленных с планами... ПРАЙМ, 08.02.2021
tiktok, новости, технологии, бизнес, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Социальная сеть TikTok планирует выйти на американский рынок электронной торговли, сообщает газета Financial Times.
Как сообщает издание со ссылкой на осведомленных с планами соцсети людей, рекламодателей ознакомили с новыми функциями, которые будут внедрены в 2021 году. Так, например, популярные пользователи смогут делиться ссылками на товары и автоматически получать проценты с продаж, даже если размещенный бренд не является их официальным спонсором.
TikTok также предоставит брендам возможность размещать на платформе каталоги товаров. Помимо этого сообщается, что в приложении можно будет проводить прямые трансляции по аналогии с телемагазинами, и пользователи смогут одновременно смотреть демонстрацию товара и совершать покупки.
Издание отмечает, что с введением данных функций TikTok составит более серьезную конкуренцию социальной сети Facebook, которая уже использует инструменты для онлайн-торговли в принадлежащем ей Instagram и на своем основном сайте.