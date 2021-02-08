МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития опасается, что часть компаний, которые пока не восстановились из-за пандемии COVID-19, может сократить персонал после списания льготных кредитов, готовит дополнительные меры поддержки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции "Единая Россия". Российский бизнес рассказал о самых заметных для него событиях 2020 года

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.

Он напомнил, что благодаря так называемой программе кредитования "ФОТ 2.0", которая предполагает списание кредита при сохранении занятости, под защитой находится 5,366 миллиона рабочих мест.

"У нас на сегодняшний момент под защитой программы "ФОТ 2.0" — это программа кредитования малого и среднего бизнеса с последующим списанием кредитов при условии, что бизнес сохраняет рабочие места — под защитой этой программы находится 5 миллионов 366 тысяч рабочих мест. Программа в марте заканчивает свое действие, на сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты", — сказал Решетников. Решетников доложил Путину о ситуации на рынке труда

По его словам, 95% сохраняют занятость от 90% и выше, порядка 5% — от 90% до 80%. "Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий. Соответственно, мы здесь опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме, — это в первую очередь общепит, это сфера услуг, это сфера развлечений и гостиничная сфера. Соответственно, в настоящий момент мы по поручению президента готовим предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики и нам представляется, что это как раз крайне важно для поддержания занятости", — добавил министр.