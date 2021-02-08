МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минстрой России предложил продлить госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" до конца 2030 года и увеличить ее финансирование до 5,08 триллиона рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Эксперты оценили планы властей по ужесточению контроля за арендой жилья

Сейчас программа рассчитана на 2018-2025 годы, общий объем ее финансового обеспечения составляет 2,37 триллиона рублей.

Как уточняется в подготовленном Минстроем документе, расходы федерального бюджета в рамках программы в 2018-2030 годах составит 3,93 триллиона рублей, консолидированных бюджетов российских регионов — 368 миллиардов рублей, вложения из внебюджетных источников — 778 миллиардов рублей.

Новая редакция программы также предполагает перенос сроков достижения целей по увеличению годового объема ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров с 2024 года на 2029-й.

К этому же времени должна быть достигнута цель по ежегодному улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов российских семей.

Кроме того, программа должна обеспечить расселение в 2019-2030 годах 27,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья и повышение индекса качества городской среды в стране на 50% процентов в 2030 году к уровню 2019 года.

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