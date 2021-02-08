МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Автор портала "На автотрассе" Олег Мокров рассказал, когда водитель должен отдать ключи от машины по требованию инспектора ГИБДД.

Водитель обязан передать транспортное средство, если он не прошел проверку на алкоголь и полицейскими был составлен протокол об отстранении автомобилиста от управления. Важно отметить, что требование о передаче авто легально только тогда, когда в протоколе нет ошибок. Начальник ГИБДД Москвы Дроганов был уволен по собственному желанию

В этом случае сотрудник ГИБДД может самостоятельно изъять ключи. Если протокол составлен неверно, забирать автомобиль незаконно. Автоэксперты обращают внимание, что обязанности водителя могут отличаться в зависимости от ситуации.

Бывает, сотрудникам дорожной полиции нужен автомобиль, чтобы догнать преступника. Тогда полицейские должны уведомить автомобилиста о своих намерениях.

Практика передачи транспорта полицейским в экстренных ситуациях оговорена в законодательстве. Отказ от передачи ключей инспектору грозит штрафом в 500 рублей. Многие автолюбители предпочитают отдать эту сумму, чтобы не рисковать автомобилем.

Конечно, при повреждении авто входе погони владельцу полагается компенсация, но, по словам экспертов, получить ее не так просто, придется "побегать". Помимо этого, бывают дорожные преследования, после которых автомобиль может не подлежать восстановлению.

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