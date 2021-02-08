МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сервисы выдачи разрешительной документации Роскомнадзора, Росавиации и Минпромторга запущены на портале госуслуг, что позволит сократить сроки получения разрешений, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Выдачу разрешительных документов в электронный вид перевели первые три ведомства, и теперь на госуслугах доступны следующие новые сервисы: учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов (Росавиация); регистрация средств массовой информации (Роскомнадзор); выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров (Минпромторг России)", — говорится в сообщении. Уходящие из "Коммерсанта" журналисты пока не планируют создавать свое СМИ

Минцифры уточняет, что по указанным услугам поступает более 35 тысяч обращений в год.

"Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тысяч ежегодных личных визитов в органы власти", — приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева.

По словам заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, поставить беспилотное воздушное судно на учет стало проще и быстрее: пользователь тратит на заполнение электронной формы менее 30 минут.

"За счет цифровой трансформации удалось сократить срок получения разрешений на треть — с 15 до 10 рабочих дней, а заинтересованные ведомства теперь смогут получать информацию о выданных разрешениях из электронного реестра, что исключает возможность подделки разрешительных документов", — отметил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров. Ряд участников телерадиовещательного рынка предлагают создать единый федеральный орган по массмедиа и передать ему функции распоряжения радиочастотами для вещания

Минцифры напоминает, что в феврале 2020 года правительство РФ утвердило план перехода 15 федеральных органов власти на выдачу разрешений в электронном виде. План включает в себя 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса, и рассчитан до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг появится информация о недвижимости граждан