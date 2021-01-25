МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минцифры РФ предложило включать в "личные кабинеты" пользователей портала госуслуг сведения о принадлежащем им недвижимом имуществе, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Специалисты оценили ситуацию на рынке недвижимости

"Проект постановления… разработан в целях совершенствования порядка реализации эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах в части обеспечения возможности обмена сведениями, содержащимися в кадастре недвижимости и реестре прав на недвижимость в составе Единого государственного реестра недвижимости", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект предусматривает расширение эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, который проводится с 1 июля 2019 года до конца 2021 года. Его основная цель – повышение эффективности обмена сведениями в электронной форме между физлицами, банками и госорганами, а также создаваемой в рамках единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) инфраструктуры цифрового профиля гражданина. Россиян предупредили о новом риске на рынке жилой недвижимости

Как рассказали РИА Новости в Минцифры РФ, в 2021 году министерством запланирована доработка "личного кабинета" портала госуслуг.

"В частности, там в режиме онлайн будет отображаться информация обо всех объектах недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, являющимся зарегистрированными пользователями портала госуслуг", — сказали в министерстве. Также там будут содержаться сведения о виде объекта недвижимости, его назначении, кадастровом номере, ранее присвоенных номерах, адресе, площади, кадастровой стоимости, виде вещного права (ограничения права или обременения)", — сказал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов. Он уточнил, что перечень сведений предполагается утвердить указанным проектом постановления правительства РФ.

Горобцов добавил, что сведения об объектах недвижимости в личном кабинете портала госуслуг будут доступны без взимания платы только для ознакомления и просмотра.

"В случае, если гражданину требуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости, заверенная подписью уполномоченного должностного лица или подписью органа регистрации прав, для дальнейшего предоставления в другие государственные органы или организации, получение сведений осуществляется в соответствии с существующим порядком предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости",- сообщил Горобцов.

Читайте также:

Стало известно, на что россияне тратят микрозаймы