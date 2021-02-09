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Бизнес в России выигрывает четыре из десяти судов с властью
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Российские суды встают на защиту бизнеса в 38% споров с властью, заявил во вторник сообщил Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. "Удовлетворено 38% [исков] в спорах [бизнеса] с... ПРАЙМ, 09.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российские суды встают на защиту бизнеса в 38% споров с властью, заявил во вторник сообщил Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
"Удовлетворено 38% [исков] в спорах [бизнеса] с органами публичной сласти, в том числе с антимонопольными органами", — сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражей.
Оспорить действия судебных приставов или антимонопольных органов, согласно статистике, коммерсантам удастся почти в трети случаев, а акты внебюджетных фондов (например, ПФР, ФОМС, ФСС) суды отменяют в 80% случаев.
Данные приведены за прошлый год.
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