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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию и примет участие в совещании судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов,... ПРАЙМ, 07.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию и примет участие в совещании судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил телеканал "Россия 1".
Ожидается, что участники совещания судей обсудят с главой государства итоги работы в прошлом году и поговорят о задачах на нынешний год.
По данным телеканала, президент на следующей неделе также проведет совещание с членами правительства и заседание совета безопасности страны.
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