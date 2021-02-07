ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию и примет участие в совещании судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил телеканал "Россия 1". Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

Ожидается, что участники совещания судей обсудят с главой государства итоги работы в прошлом году и поговорят о задачах на нынешний год.

По данным телеканала, президент на следующей неделе также проведет совещание с членами правительства и заседание совета безопасности страны.

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