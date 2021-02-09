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Минфин высказался о введении минимальных цен на пиво
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Вопрос о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво в России рассматривать преждевременно, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в... ПРАЙМ, 09.02.2021
пиво, минфин, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Вопрос о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво в России рассматривать преждевременно, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что в Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию.
"Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно. Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения были направлены в ЕЭК еще год назад. Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет", — сообщили в пресс-службе Минфина.
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